adam godzik
University of California, Riverside
Riverside, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Bioinformatics
University of Wisconsin-Madison
Madison, United States
Specialty Chief Editor
Computational BioImaging
Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School
Boston, United States
Specialty Chief Editor
Single Cell Bioinformatics
Purdue University
West Lafayette, United States
Specialty Chief Editor
Protein Bioinformatics
Faculty of Informatics, Masaryk University
Brno, Czechia
Specialty Chief Editor
Data Visualization
Temple University
Philadelphia, United States
Specialty Chief Editor
Evolutionary Bioinformatics
Shandong University
Jinan, China
Specialty Chief Editor
Integrative Bioinformatics
University of Oxford
Oxford, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Drug Discovery in Bioinformatics
University of New South Wales
Kensington, Australia
Specialty Chief Editor
Data Visualization
University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Specialty Chief Editor
Genomic Analysis
Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Beijing, China
Specialty Chief Editor
RNA Bioinformatics
KU Leuven
Leuven, Belgium
Associate Editor
Data Visualization
SRM Institutes for Medical Science, SRM University
Chennai, India
Associate Editor
Single Cell Bioinformatics
University of Western Australia
Perth, Australia
Associate Editor
Integrative Bioinformatics
Jawaharlal Nehru University
New Delhi, India
Associate Editor
Genomic Analysis
Hamad bin Khalifa University
Doha, Qatar
Associate Editor
Protein Bioinformatics