Mini Review
Accepted on 29 Jul 2026
3D-and 4D-Printed Scaffolds for Osteoporotic Bone Regeneration: Translational Insights from In Vivo Preclinical and Human-Oriented Studies
in Biomaterials Manufacturing and Technology
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Mini Review
Accepted on 29 Jul 2026
in Biomaterials Manufacturing and Technology
Editorial
Accepted on 27 Jul 2026
in Biomaterials Manufacturing and Technology
Original Research
Published on 12 Jun 2026
in Biomaterials Manufacturing and Technology
Review
Published on 03 Feb 2026
in Biomaterials Manufacturing and Technology
Mini Review
Published on 13 Aug 2025
in Biomaterials Manufacturing and Technology
Editorial
Published on 30 Aug 2024
in Biomaterials Manufacturing and Technology
Mini Review
Published on 12 Jul 2024
in Biomaterials Manufacturing and Technology
Review
Published on 02 Feb 2024
in Biomaterials Manufacturing and Technology
Review
Published on 12 Jan 2024
in Biomaterials Manufacturing and Technology
Mini Review
Published on 10 Nov 2023
in Biomaterials Manufacturing and Technology
Review
Published on 08 Nov 2023
in Biomaterials Manufacturing and Technology