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Published on 30 Jul 2026
Hydrogels and artificial intelligence (AI) in tissue engineering and regenerative medicine (TERM): an update on ‘skin and bones’
in Biomaterials Science for Regenerative Therapies
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Published on 30 Jul 2026
in Biomaterials Science for Regenerative Therapies
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Accepted on 27 Jul 2026
in Biomaterials Science for Regenerative Therapies
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Published on 23 Jul 2026
in Biomaterials Science for Regenerative Therapies
Perspective
Published on 09 Jun 2026
in Biomaterials Science for Regenerative Therapies
Original Research
Published on 25 Jun 2024
in Biomaterials Science for Regenerative Therapies
Review
Published on 03 Apr 2024
in Biomaterials Science for Regenerative Therapies
Review
Published on 27 Mar 2024
in Biomaterials Science for Regenerative Therapies
Original Research
Published on 06 Feb 2024
in Biomaterials Science for Regenerative Therapies
Original Research
Published on 13 Nov 2023
in Biomaterials Science for Regenerative Therapies
Mini Review
Published on 17 Oct 2023
in Biomaterials Science for Regenerative Therapies
Mini Review
Published on 11 Oct 2023
in Biomaterials Science for Regenerative Therapies
Review
Published on 05 Jun 2023
in Biomaterials Science for Regenerative Therapies
Review
Published on 12 May 2023
in Biomaterials Science for Regenerative Therapies
Original Research
Published on 17 Apr 2023
in Biomaterials Science for Regenerative Therapies
Original Research
Published on 02 Feb 2023
in Biomaterials Science for Regenerative Therapies
Original Research
Published on 08 Dec 2022
in Biomaterials Science for Regenerative Therapies
Review
Published on 03 Nov 2022
in Biomaterials Science for Regenerative Therapies
Original Research
Published on 22 Jul 2022
in Biomaterials Science for Regenerative Therapies
Mini Review
Published on 19 Jul 2022
in Biomaterials Science for Regenerative Therapies