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Published on 05 Aug 2026
Auditing governance concentration beyond token allocation: a live-governance study of 52 token protocols
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Published on 05 Aug 2026
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Accepted on 31 Jul 2026
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Accepted on 30 Jul 2026
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Accepted on 27 Jul 2026
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Published on 18 Jun 2026
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Published on 28 May 2026
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Published on 15 Oct 2025
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Published on 29 Nov 2024
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Published on 11 Apr 2024
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Published on 16 Feb 2024
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