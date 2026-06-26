Perspective
Published on 26 Jun 2026
Rebuilding cancer care in post-conflict Syria: restoring continuity across the cancer care continuum
in Multifaceted Approaches in Cancer Support
- 760 views
Perspective
Published on 26 Jun 2026
in Multifaceted Approaches in Cancer Support
Original Research
Accepted on 22 Jun 2026
in Multifaceted Approaches in Cancer Support
Review
Published on 20 Apr 2026
in Multifaceted Approaches in Cancer Support
Review
Published on 01 Apr 2026
in Multifaceted Approaches in Cancer Support
Brief Research Report
Published on 26 Feb 2026
in Multifaceted Approaches in Cancer Support
Systematic Review
Published on 10 Sep 2025
in Multifaceted Approaches in Cancer Support
Perspective
Published on 20 Aug 2025
in Multifaceted Approaches in Cancer Support
Original Research
Published on 29 Jul 2024
in Multifaceted Approaches in Cancer Support
Clinical Trial
Published on 10 Apr 2024
in Multifaceted Approaches in Cancer Support
Original Research
Published on 12 Jan 2024
in Multifaceted Approaches in Cancer Support