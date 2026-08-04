Frontiers in Cancer Control and Society

Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
When Cancer Becomes Real: Diagnostic Itineraries, Herbal Self-Care, and Medical Pluralism among Oncology Patients in the Peruvian Southern Andes
in Social Determinants in Cancer
Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
in Social Determinants in Cancer
Original Research
Published on 03 Jul 2026
in Social Determinants in Cancer
Original Research
Published on 02 Jul 2026
in Social Determinants in Cancer
Methods
Published on 16 Jun 2026
in Social Determinants in Cancer
Review
Published on 01 May 2026
in Social Determinants in Cancer
Original Research
Published on 14 Apr 2026
in Social Determinants in Cancer
Brief Research Report
Published on 11 Feb 2026
in Social Determinants in Cancer
Original Research
Published on 15 Jan 2026
in Social Determinants in Cancer
Original Research
Published on 12 Jan 2026
in Social Determinants in Cancer
Brief Research Report
Published on 12 Sep 2025
in Social Determinants in Cancer
Original Research
Published on 05 Feb 2025
in Social Determinants in Cancer
Original Research
Published on 25 Jul 2024
in Social Determinants in Cancer
Original Research
Published on 05 Jan 2024
in Social Determinants in Cancer