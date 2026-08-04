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Brief Research Report

Published on 12 Sep 2025

Impact of germline panel size on hereditary cancer: findings of variants of uncertain significance in the Brazilian public health population selected for high hereditary cancer risk

in Social Determinants in Cancer

  • Christine Elisabete Rubio Alem
  • Bárbara Narciso Duarte
  • Ana Elisa Ribeiro da Silva Cabello
  • Sandra Regina Campos Teixeira
  • Thiago Gaspar
  • Márcio Lopes de Souza
  • Cesar Cabello
Frontiers in Cancer Control and Society
doi 10.3389/fcacs.2025.1549584
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