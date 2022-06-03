eslam abubakr
The University of Electro-Communications
Chofu, Japan
Community Reviewer
Diamond and Diamond-Like Carbon
The University of Electro-Communications
Chofu, Japan
Community Reviewer
Diamond and Diamond-Like Carbon
University of the West of Scotland
Paisley, United Kingdom
Community Reviewer
Carbon-Based Objects and Devices
Khalifa University
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Community Reviewer
Carbon-Based Heterostructures
Khalifa University
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Community Reviewer
Carbon-Based Objects and Devices
University of Cincinnati
Cincinnati, United States
Community Reviewer
Carbon-Based Objects and Devices
Los Alamos National Laboratory (DOE)
Los Alamos, United States
Community Reviewer
Diamond and Diamond-Like Carbon
Technical University of Malaysia Malacca
Malacca, Malaysia
Community Reviewer
Carbon-Based Objects and Devices
GE Global Research (United States)
Niskayuna, United States
Community Reviewer
Carbon-Based Heterostructures
Beijing University of Civil Engineering and Architecture
Beijing, China
Community Reviewer
Carbon-Based Heterostructures
Institute of Metal Superplasticity Problems (RAS)
Ufa, Russia
Community Reviewer
Carbon-Based Heterostructures
Michigan State University
East Lansing, United States
Community Reviewer
Diamond and Diamond-Like Carbon
Berkeley Lab (DOE)
Berkeley, United States
Community Reviewer
Diamond and Diamond-Like Carbon
University of Saskatchewan
Saskatoon, Canada
Community Reviewer
Diamond and Diamond-Like Carbon
Helmholtz Center Berlin for Materials and Energy, Helmholtz Association of German Research Centers (HZ)
Berlin, Germany
Community Reviewer
Diamond and Diamond-Like Carbon
Indian Institute of Technology Bhubaneswar
Bhubaneswar, India
Community Reviewer
Carbon-Based Heterostructures
Université Sorbonne Paris Nord
Villetaneuse, France
Community Reviewer
Diamond and Diamond-Like Carbon