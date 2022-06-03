ahmed alhajaj
Khalifa University
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Community Reviewer
Carbon-Based Heterostructures
Khalifa University
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Community Reviewer
Carbon-Based Heterostructures
GE Global Research (United States)
Niskayuna, United States
Community Reviewer
Carbon-Based Heterostructures
Beijing University of Civil Engineering and Architecture
Beijing, China
Community Reviewer
Carbon-Based Heterostructures
Institute of Metal Superplasticity Problems (RAS)
Ufa, Russia
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Carbon-Based Heterostructures
Indian Institute of Technology Bhubaneswar
Bhubaneswar, India
Community Reviewer
Carbon-Based Heterostructures
Yachay Tech University
Urcuquí, Ecuador
Community Reviewer
Carbon-Based Heterostructures
State Key Laboratory of Environmental-Friendly Energy Materials, School of Materials and Chemistry, Southwest University of Science and Technology
Mianyang, China
Community Reviewer
Carbon-Based Heterostructures
West Pomeranian University of Technology
Szczecin, Poland
Community Reviewer
Carbon-Based Heterostructures
University of New South Wales
Kensington, Australia
Community Reviewer
Carbon-Based Heterostructures
Independent researcher
Community Reviewer
Carbon-Based Heterostructures
China Academy of Space Technology (CAST)
Beijing, China
Community Reviewer
Carbon-Based Heterostructures
Peking University
Beijing, China
Community Reviewer
Carbon-Based Heterostructures
South China Agricultural University
Guangzhou, China
Community Reviewer
Carbon-Based Heterostructures
Ocean University of China
Qingdao, China
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Carbon-Based Heterostructures
Air Force Research Laboratory
Dayton, United States
Community Reviewer
Carbon-Based Heterostructures
Polytechnic University of Milan
Milan, Italy
Community Reviewer
Carbon-Based Heterostructures