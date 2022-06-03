ajit k roy
Air Force Research Laboratory
Dayton, United States
Specialty Chief Editor
Carbon-Based Heterostructures
Virginia Commonwealth University
Richmond, United States
Associate Editor
Carbon-Based Heterostructures
RMIT University
Melbourne, Australia
Associate Editor
Carbon-Based Heterostructures
College of Transportation Engineering, Dalian Maritime University
Dalian, China
Associate Editor
Carbon-Based Heterostructures
North Carolina Central University
Durham, United States
Associate Editor
Carbon-Based Heterostructures
Institute for Technology of nuclear and other raw materials
Belgrade, Serbia
Associate Editor
Carbon-Based Heterostructures
Oklahoma State University
Stillwater, United States
Associate Editor
Carbon-Based Heterostructures
Korea Institute of Science and Technology (KIST)
Bongdong-eup, Republic of Korea
Associate Editor
Carbon-Based Heterostructures
Sun Yat-sen University
Guangzhou, China
Associate Editor
Carbon-Based Heterostructures