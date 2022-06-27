jun-ichi abe
University of Texas MD Anderson Cancer Center
Houston, United States
Specialty Chief Editor
Cardio-Oncology
Leiden University Medical Center (LUMC)
Leiden, Netherlands
Associate Editor
Cardio-Oncology
School of Medicine, Wake Forest University
Winston-Salem, United States
Associate Editor
Cardio-Oncology
University of Colorado Hospital
Aurora, United States
Associate Editor
Cardio-Oncology
University of Texas MD Anderson Cancer Center
Houston, United States
Associate Editor
Cardio-Oncology
University of Cagliari
Cagliari, Italy
Associate Editor
Cardio-Oncology
Agostino Gemelli University Polyclinic (IRCCS)
Rome, Italy
Associate Editor
Cardio-Oncology
MultiMedica Scientific and Technological Pole, MultiMedica (IRCCS)
Milano, Italy
Associate Editor
Cardio-Oncology
University of Cagliari
Cagliari, Italy
Associate Editor
Cardio-Oncology
Medical College of Georgia, Augusta University
Augusta, United States
Associate Editor
Cardio-Oncology
Chungnam National University
Daejeon, Republic of Korea
Associate Editor
Cardio-Oncology
German Heart Centre Munich, Technical University Munich
Munich, Germany
Associate Editor
Cardio-Oncology
University of Adelaide
Adelaide, Australia
Associate Editor
Cardio-Oncology
Tel Aviv, Department of Cardiology, Clalit Health Services
Tel Aviv, Israel
Associate Editor
Cardio-Oncology
University of Texas MD Anderson Cancer Center
Houston, United States
Associate Editor
Cardio-Oncology