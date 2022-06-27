masanori aikawa
Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School
Boston, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Cardiovascular Medicine
University of Texas MD Anderson Cancer Center
Houston, United States
Specialty Chief Editor
Cardio-Oncology
Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School
Boston, United States
Specialty Chief Editor
Heart Valve Disease
University of Bristol
Bristol, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Cardiovascular Surgery
University of Turin
Turin, Italy
Specialty Chief Editor
Cardiac Rhythmology
William Harvey Research Institute, Barts and The London School of Medicine and Dentistry, Queen Mary University of London
London, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Cardiovascular Imaging
Department of Medical Biotechnology, University of Siena
Siena, Italy
Specialty Chief Editor
Heart Failure and Transplantation
Population Health Sciences Institute, Faculty of Medical Sciences, Newcastle University
Newcastle upon Tyne, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Cardiovascular Epidemiology and Prevention
Université de Fribourg
Fribourg, Switzerland
Specialty Chief Editor
Coronary Artery Disease
Mayo Clinic Florida
Jacksonville, United States
Specialty Chief Editor
Clinical and Translational Cardiovascular Medicine
University Medical Centre, Johannes Gutenberg University Mainz
Mainz, Germany
Specialty Chief Editor
Coronary Artery Disease
University of Studies G. d'Annunzio Chieti and Pescara
Chieti, Italy
Specialty Chief Editor
Intensive Care Cardiovascular Medicine
National Heart and Lung Institute, Faculty of Medicine, Imperial College London
London, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Heart Failure and Transplantation
Mayo Clinic
Rochester, United States
Specialty Chief Editor
Cardio-Oncology
Department of Pediatric Cardiology, University Hospital Leuven
Leuven, Belgium
Specialty Chief Editor
Pediatric Cardiology