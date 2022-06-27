neil morgan
University of Birmingham
Birmingham, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Cardiovascular Genetics and Systems Medicine
Yale University
New Haven, United States
Associate Editor
Cardiovascular Genetics and Systems Medicine
University Heart and Vascular Center, University Medical Center Hamburg-Eppendorf
Hamburg, Germany
Associate Editor
Cardiovascular Genetics and Systems Medicine
University of Mississippi Medical Center School of Dentistry
Jackson, United States
Associate Editor
Cardiovascular Genetics and Systems Medicine
Amsterdam University Medical Center
Amsterdam, Netherlands
Associate Editor
Cardiovascular Genetics and Systems Medicine
Flinders University
Adelaide, Australia
Associate Editor
Cardiovascular Genetics and Systems Medicine
Dublin City University
Dublin, Ireland
Associate Editor
Cardiovascular Genetics and Systems Medicine
Medical College of Wisconsin
Milwaukee, United States
Associate Editor
Cardiovascular Genetics and Systems Medicine
Universitätsmedizin Greifswald
Greifswald, Germany
Associate Editor
Cardiovascular Genetics and Systems Medicine
University of Colorado Anschutz Medical Campus
Aurora, United States
Associate Editor
Cardiovascular Genetics and Systems Medicine
Northeast Ohio Medical University
Rootstown Township, United States
Associate Editor
Cardiovascular Genetics and Systems Medicine
University of Virginia
Charlottesville, United States
Associate Editor
Cardiovascular Genetics and Systems Medicine
Department of Human Genetics, School of Medicine, The University of Texas Rio Grande Valley
Edinburg, United States
Associate Editor
Cardiovascular Genetics and Systems Medicine
Heidelberg University
Heidelberg, Germany
Associate Editor
Cardiovascular Genetics and Systems Medicine
University of Minnesota Twin Cities
St. Paul, United States
Associate Editor
Cardiovascular Genetics and Systems Medicine
University Medical Centre Mannheim, University of Heidelberg
Mannheim, Germany
Associate Editor
Cardiovascular Genetics and Systems Medicine