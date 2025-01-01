dr buna bhandari
Central Department of Public Health, Institute of Medicine, Tribhuvan University
Kathmandu, Nepal
Community Reviewer
Cardiovascular Nursing
Carol Davila University of Medicine and Pharmacy
Bucharest, Romania
Community Reviewer
Cardiovascular Nursing
Rio de Janeiro State University
Rio de Janeiro, Brazil
Community Reviewer
Cardiovascular Nursing
The University of Sydney
Darlington, Australia
Community Reviewer
Cardiovascular Nursing
Universidade Federal de Goiás
Goiânia, Brazil
Community Reviewer
Cardiovascular Nursing
Escuelas Universitarias Gimbernat (EUG)
Barcelona, Spain
Community Reviewer
Cardiovascular Nursing
Finley Psychiatric Nurse Practitioner PLLC
Canandaigua, United States
Community Reviewer
Cardiovascular Nursing
State University of Northern Paraná
Jacarezinho, Brazil
Community Reviewer
Cardiovascular Nursing
Lithuanian University of Health Sciences
Kaunas, Lithuania
Community Reviewer
Cardiovascular Nursing
Pontifical Catholic University of Campinas
Campinas, Brazil
Community Reviewer
Cardiovascular Nursing
Vilnius University
Vilnius, Lithuania
Community Reviewer
Cardiovascular Nursing
Division of Surgical Research, Department of Surgery, Jefferson Medical College, Thomas Jefferson University
Philadelphia, United States
Community Reviewer
Cardiovascular Nursing
Department of Cardiology, Zealand University Hospital
Roskilde, Denmark
Community Reviewer
Cardiovascular Nursing
Lithuanian University of Health Sciences
Kaunas, Lithuania
Community Reviewer
Cardiovascular Nursing
Lithuanian University of Health Sciences
Kaunas, Lithuania
Community Reviewer
Cardiovascular Nursing
Department of Advanced Biomedical Sciences, School of Medicine and Surgery, University of Naples Federico II
Napoli, Italy
Community Reviewer
Cardiovascular Nursing