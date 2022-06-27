delisa fairweather
Mayo Clinic Florida
Jacksonville, United States
Specialty Chief Editor
Clinical and Translational Cardiovascular Medicine
Columbia University
New York City, United States
Associate Editor
Clinical and Translational Cardiovascular Medicine
Azienda Ospedaliera Papardo
Messina, Italy
Associate Editor
Clinical and Translational Cardiovascular Medicine
Faculty of Medicine, University of Porto
Porto, Portugal
Associate Editor
Clinical and Translational Cardiovascular Medicine
The University of Hong Kong
Pokfulam, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Clinical and Translational Cardiovascular Medicine
Wales Heart Research Institute (WHRI)
Cardiff, United Kingdom
Associate Editor
Clinical and Translational Cardiovascular Medicine
University of Pittsburgh
Pittsburgh, United States
Associate Editor
Clinical and Translational Cardiovascular Medicine
University of Colorado Anschutz Medical Campus
Aurora, United States
Associate Editor
Clinical and Translational Cardiovascular Medicine
University of Yamanashi
Kofu, Japan
Associate Editor
Clinical and Translational Cardiovascular Medicine
UCONN Health
Farmington, United States
Associate Editor
Clinical and Translational Cardiovascular Medicine
Vice Chancellor Maimonides University Argentina
Buenos Aires, Argentina
Associate Editor
Clinical and Translational Cardiovascular Medicine
Nanjing Medical University
Nanjing, China
Associate Editor
Clinical and Translational Cardiovascular Medicine
George Washington University
Washington, D.C., United States
Associate Editor
Clinical and Translational Cardiovascular Medicine
University of Salerno
Fisciano, Italy
Associate Editor
Clinical and Translational Cardiovascular Medicine
Mayo Clinic
Rochester, United States
Associate Editor
Clinical and Translational Cardiovascular Medicine
University of Florida
Gainesville, United States
Associate Editor
Clinical and Translational Cardiovascular Medicine