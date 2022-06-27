pietro enea lazzerini
University of Siena
Siena, Italy
Specialty Chief Editor
General Cardiovascular Medicine
Siena University Hospital
Siena, Italy
Associate Editor
General Cardiovascular Medicine
School of Medicine, Case Western Reserve University
Cleveland, United States
Associate Editor
General Cardiovascular Medicine
Indian Institute of Chemical Biology (CSIR)
Kolkata, India
Associate Editor
General Cardiovascular Medicine
University Hospital Split
Split, Croatia
Associate Editor
General Cardiovascular Medicine
Papa Giovanni XXIII Hospital
Bergamo, Italy
Associate Editor
General Cardiovascular Medicine
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
General Cardiovascular Medicine
Beijing Friendship Hospital, Capital Medical University
Beijing, China
Associate Editor
General Cardiovascular Medicine
University of Siena
Siena, Italy
Associate Editor
General Cardiovascular Medicine
University of Florence
Florence, Italy
Associate Editor
General Cardiovascular Medicine
Department of Medicine, Faculty of Medicine and Surgery, University of Malta
Msida, Malta
Associate Editor
General Cardiovascular Medicine
Unit of Experimental Cardio-Oncology and Cardiovascular Aging, Monzino Cardiology Center (IRCCS)
Milan, Italy
Associate Editor
General Cardiovascular Medicine
Carol Davila University of Medicine and Pharmacy
Bucharest, Romania
Associate Editor
General Cardiovascular Medicine
Carol Davila University of Medicine and Pharmacy
Bucharest, Romania
Associate Editor
General Cardiovascular Medicine
Renmin Hospital of Wuhan University
Wuhan, China
Associate Editor
General Cardiovascular Medicine