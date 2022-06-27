matteo cameli
Department of Medical Biotechnology, University of Siena
Siena, Italy
Specialty Chief Editor
Heart Failure and Transplantation
Department of Medical Biotechnology, University of Siena
Siena, Italy
Specialty Chief Editor
Heart Failure and Transplantation
National Heart and Lung Institute, Faculty of Medicine, Imperial College London
London, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Heart Failure and Transplantation
Sant'Anna School of Advanced Studies
Pisa, Italy
Associate Editor
Heart Failure and Transplantation
Azienda USL della Valle d'Aosta
Aosta, Italy
Associate Editor
Heart Failure and Transplantation
Deapartment of Cardiac Surgery and Transplants, Monaldi, Azienda dei Colli
Naples, Italy
Associate Editor
Heart Failure and Transplantation
Medical School, University of Minnesota
Minneapolis, United States
Associate Editor
Heart Failure and Transplantation
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Heart Failure and Transplantation
Third Department of Cardiology, Aristotle University of Thessaloniki
Thessaloniki, Greece
Associate Editor
Heart Failure and Transplantation
Pisana University Hospital
Pisa, Italy
Associate Editor
Heart Failure and Transplantation
University Heart and Vascular Center, University Medical Center Hamburg-Eppendorf
Hamburg, Germany
Associate Editor
Heart Failure and Transplantation
BronxCare Health System
New York, United States
Associate Editor
Heart Failure and Transplantation
Paracelsus Medical University
Salzburg, Austria
Associate Editor
Heart Failure and Transplantation
Hannover Medical School
Hanover, Germany
Associate Editor
Heart Failure and Transplantation
Gabriele Monasterio Tuscany Foundation (CNR)
Pisa, Italy
Associate Editor
Heart Failure and Transplantation
University of Tennessee Health Science Center (UTHSC)
Memphis, United States
Associate Editor
Heart Failure and Transplantation
Department of Cardiology, Sahlgrenska University Hospital
Gothenburg, Sweden
Associate Editor
Heart Failure and Transplantation