tatiana kuznetsova
Faculty of Medicine, KU Leuven
Leuven, Belgium
Specialty Chief Editor
Precision Cardiology
Department of Cardiovascular Sciences, Agostino Gemelli University Polyclinic (IRCCS)
Rome, Italy
Associate Editor
Precision Cardiology
Liverpool Heart and Chest
Liverpool, United Kingdom
Associate Editor
Precision Cardiology
University of California, Davis
Davis, United States
Associate Editor
Precision Cardiology
KU Leuven
Leuven, Belgium
Associate Editor
Precision Cardiology
Stanford University
Stanford, United States
Associate Editor
Precision Cardiology
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Precision Cardiology
University of Florence
Florence, Italy
Associate Editor
Precision Cardiology
Stanford University
Stanford, United States
Associate Editor
Precision Cardiology
University of Toronto
Toronto, Canada
Associate Editor
Precision Cardiology
Weill Cornell Medical Center, NewYork-Presbyterian
New York City, United States
Associate Editor
Precision Cardiology
University of Reading
Reading, United Kingdom
Associate Editor
Precision Cardiology
University of Pavia
Pavia, Italy
Associate Editor
Precision Cardiology
Erasmus Medical Center
Rotterdam, Netherlands
Associate Editor
Precision Cardiology
Department of Cardiology, Aalborg University Hospital
Aalborg, Denmark
Associate Editor
Precision Cardiology
University of Valencia
Valencia, Spain
Associate Editor
Precision Cardiology