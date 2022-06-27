michael abrahamson
AbbVie (United States)
North Chicago, United States
Community Reviewer
Biocatalysis
AbbVie (United States)
North Chicago, United States
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Biocatalysis
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Valparaiso, Chile
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Biocatalysis
Regional Centre for Biotechnology (RCB)
Faridabad, India
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Biocatalysis
Departamento de Biotecnología, División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Universidad Autónoma Metropolitana
Iztapalapa, Mexico
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Biocatalysis
Federal University of Ceara
Fortaleza, Brazil
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Biocatalysis
Complutense University of Madrid
Madrid, Spain
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Biocatalysis
Institute for Research in Biomedicine
Barcelona, Spain
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Biocatalysis
Konkuk University
Seoul, Republic of Korea
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Biocatalysis
Spanish National Research Council (CSIC)
Madrid, Spain
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Biocatalysis
University of Greifswald
Greifswald, Germany
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Biocatalysis
Berhampur University
Brahmapur, Odisha, India
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Biocatalysis
Polymat
San Sebastián, Spain
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Biocatalysis
European Molecular Biology Laboratory Hamburg
Hamburg, Germany
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Biocatalysis
ETH Zürich
Zurich, Switzerland
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Biocatalysis
Royal Institute of Technology
Stockholm, Sweden
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Biocatalysis
University of La Serena
La Serena, Chile
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Biocatalysis