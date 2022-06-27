frank hollmann
Delft University of Technology
Delft, Netherlands
Field Chief Editor
Frontiers in Catalysis
Cardiff Catalysis Institute, Cardiff University
Cardiff, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Heterogeneous Catalysis
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Chimica dei Composti Organometallici
Sesto Fiorentino, Italy
Specialty Chief Editor
Homogeneous Catalysis
Federal University of Ceara
Fortaleza, Brazil
Specialty Chief Editor
Biocatalysis
Institute of Carbochemistry, Spanish National Research Council (CSIC)
Zaragoza, Spain
Specialty Chief Editor
Electrocatalysis
University of Electronic Science and Technology of China
Chengdu, China
Specialty Chief Editor
Photocatalysis
Federal University of Rio Grande do Norte
Natal, Brazil
Associate Editor
Heterogeneous Catalysis
Spanish National Research Council (CSIC)
Madrid, Spain
Associate Editor
Electrocatalysis
Kansas State University
Manhattan, United States
Associate Editor
Heterogeneous Catalysis
Queen Mary University of London
London, United Kingdom
Associate Editor
Homogeneous Catalysis
Indian Institute of Toxicology Research (CSIR)
Lucknow, India
Associate Editor
Biocatalysis
SLAC National Accelerator Laboratory, Stanford University
Menlo Park, United States
Associate Editor
Modelling, Theory and Computational Catalysis
King's College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Modelling, Theory and Computational Catalysis
Autonomous University of Madrid
Madrid, Spain
Associate Editor
Photocatalysis
UMR6014 Chimie Organique, Bioorganique Réactivité et Analyse (COBRA)
Mont-Saint-Aignan, France
Associate Editor
Homogeneous Catalysis
Yellow Box Life Sciences
Smyrna, GA, United States
Associate Editor
Biocatalysis