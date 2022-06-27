luciana rocha barros gonçalves
Federal University of Ceara
Fortaleza, Brazil
Specialty Chief Editor
Biocatalysis
Indian Institute of Toxicology Research (CSIR)
Lucknow, India
Associate Editor
Biocatalysis
Yellow Box Life Sciences
Smyrna, GA, United States
Associate Editor
Biocatalysis
Institute of Organic Chemistry, Faculty of Chemical Technology, University of Chemistry and Technology in Prague
Prague, Czechia
Associate Editor
Biocatalysis
Federal Rural University of Rio de Janeiro
Seropédica, Brazil
Associate Editor
Biocatalysis
Sevilla University
Seville, Spain
Associate Editor
Biocatalysis
Federal University of Ceara
Fortaleza, Brazil
Associate Editor
Biocatalysis
Complutense University of Madrid
Madrid, Spain
Associate Editor
Biocatalysis
Spanish National Research Council (CSIC)
Madrid, Spain
Associate Editor
Biocatalysis
Federal University of Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, Brazil
Associate Editor
Biocatalysis
Polytechnic University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Biocatalysis
Institute of General Organic Chemistry, Spanish National Research Council (CSIC)
Madrid, Spain
Associate Editor
Biocatalysis
Jaypee University of Information Technology
Waknaghat, India
Associate Editor
Biocatalysis
Heinrich Heine University of Düsseldorf
Düsseldorf, Germany
Associate Editor
Biocatalysis
Aarhus University
Aarhus, Denmark
Associate Editor
Biocatalysis
Complutense University of Madrid
Madrid, Spain
Associate Editor
Biocatalysis