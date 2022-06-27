islam abdelhafeez
University of Cincinnati
Cincinnati, United States
Community Reviewer
Heterogeneous Catalysis
University of Cincinnati
Cincinnati, United States
Community Reviewer
Heterogeneous Catalysis
Adama Science and Technology University
Adama, Ethiopia
Community Reviewer
Heterogeneous Catalysis
Texas A and M University
College Station, United States
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Heterogeneous Catalysis
King Saud University
Riyadh, Saudi Arabia
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Heterogeneous Catalysis
Faculty of Applied Sciences, Universiti Teknologi MARA Perlis
Perlis, Malaysia
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Heterogeneous Catalysis
Department of Energy Systems Engineering, U.S.Pakistan Center for Advanced Studies in Energy, National University of Sciences and Technology
Islamabad, Pakistan
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Heterogeneous Catalysis
University of Science Malaysia (USM)
Penang, Malaysia
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Heterogeneous Catalysis
Zhejiang Normal University
Jinhua, China
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Heterogeneous Catalysis
Faculty of Chemical Engineering, Universiti Teknologi MARA
Shah Alam, Malaysia
Community Reviewer
Heterogeneous Catalysis
West Virginia University
Morgantown, United States
Community Reviewer
Heterogeneous Catalysis
University of Granada
Granada, Spain
Community Reviewer
Heterogeneous Catalysis
Chemistry and Technology Network (REQUIMTE)
Porto, Portugal
Community Reviewer
Heterogeneous Catalysis
West Virginia University
Morgantown, United States
Community Reviewer
Heterogeneous Catalysis
KAUST Catalysis Center (KCC), King Abdullah University of Science and Technology
Thuwal, Saudi Arabia
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Heterogeneous Catalysis
University of Aveiro
Aveiro, Portugal
Community Reviewer
Heterogeneous Catalysis
North Carolina Agricultural and Technical State University
Greensboro, United States
Community Reviewer
Heterogeneous Catalysis