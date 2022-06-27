luca gonsalvi
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Chimica dei Composti Organometallici
Sesto Fiorentino, Italy
Specialty Chief Editor
Homogeneous Catalysis
Queen Mary University of London
London, United Kingdom
Associate Editor
Homogeneous Catalysis
UMR6014 Chimie Organique, Bioorganique Réactivité et Analyse (COBRA)
Mont-Saint-Aignan, France
Associate Editor
Homogeneous Catalysis
University of Milan
Milan, Italy
Associate Editor
Homogeneous Catalysis
City University of Hong Kong
Kowloon, Hong Kong, SAR China
Associate Editor
Homogeneous Catalysis
Department of Chemistry and Biology Adolfo Zambelli, University of Salerno
Fisciano, Italy
Associate Editor
Homogeneous Catalysis
Institute of General Organic Chemistry, Spanish National Research Council (CSIC)
Madrid, Spain
Associate Editor
Homogeneous Catalysis
Université Claude Bernard Lyon 1
Lyon, France
Associate Editor
Homogeneous Catalysis
University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Homogeneous Catalysis
Chengdu University of Traditional Chinese Medicine
Chengdu, China
Associate Editor
Homogeneous Catalysis
University of the Punjab
Lahore, Pakistan
Associate Editor
Homogeneous Catalysis
University of Nottingham
Nottingham, United Kingdom
Associate Editor
Homogeneous Catalysis
Birla Institute of Technology and Science
Pilani, India
Associate Editor
Homogeneous Catalysis
Chengdu University
Chengdu, China
Associate Editor
Homogeneous Catalysis
University of Pisa
Pisa, Italy
Associate Editor
Homogeneous Catalysis
University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Homogeneous Catalysis