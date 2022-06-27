andrés r. alcántara
Complutense University of Madrid
Madrid, Spain
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Industrial Catalysis
Complutense University of Madrid
Madrid, Spain
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Industrial Catalysis
UMR7285 Institut de Chimie des Milieux et des Matériaux de Poitiers (IC2MP)
Poitiers, France
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Industrial Catalysis
CONICET Instituto de Investigaciones en Físico Química de Córdoba (INFIQC)
Córdoba, Argentina
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Industrial Catalysis
BASF (Germany)
Ludwigshafen am Rhein, Germany
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Industrial Catalysis
Universitat de Lleida
Lleida, Spain
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Industrial Catalysis
University of Naples Federico II
Naples, Italy
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Industrial Catalysis
Université de Lille
Lille, France
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Industrial Catalysis
Johnson Matthey (United Kingdom)
London, United Kingdom
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Industrial Catalysis
University of Naples Federico II
Naples, Italy
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Industrial Catalysis
The Institute of Earth and Environmental Sciences of La Pampa (INCITAP), National University of La Pampa (CONICET)
Santa Rosa, Argentina
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Industrial Catalysis
Department of Chemistry, School of Sciences and Engineering, University of Crete
Heraklion, Greece
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Industrial Catalysis
National University of Distance Education (UNED)
Madrid, Spain
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Industrial Catalysis
University of Leeds
Leeds, United Kingdom
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Industrial Catalysis
Evonik (SEA) Pte Ltd
Singapore, Singapore
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Industrial Catalysis
Faculty of Chemistry, University of the Republic
Montevideo, Uruguay
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Industrial Catalysis
LIBBA laboratory, Industrial Biotechnology Unit, Center for Research and Assistance in Tech-nology and Design of the State of Jalisco, A.C. (CIATEJ)
Guadalajara, Jalisco, Mexico
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Industrial Catalysis