Original Research
Published on 25 Feb 2026
The phosphorylated tyrosine as a gatekeeper for topoisomerase catalytic activity: a molecular dynamics simulation study
in Modelling, Theory and Computational Catalysis
- 1,118 views
Original Research
Published on 25 Feb 2026
in Modelling, Theory and Computational Catalysis
Original Research
Published on 05 Jul 2023
in Modelling, Theory and Computational Catalysis
Original Research
Published on 16 Feb 2023
in Modelling, Theory and Computational Catalysis
Original Research
Published on 03 Feb 2023
in Modelling, Theory and Computational Catalysis
Review
Published on 19 Jul 2022
in Modelling, Theory and Computational Catalysis
Original Research
Published on 23 May 2022
in Modelling, Theory and Computational Catalysis
Specialty Grand Challenge
Published on 15 Apr 2021
in Modelling, Theory and Computational Catalysis