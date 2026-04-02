Brief Research Report
Published on 02 Apr 2026
Squalene-based oxygen-scavenging system for enhancing fluorescent dye stability for biosensing applications
in Quantitative and Analytical Techniques
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Brief Research Report
Published on 02 Apr 2026
in Quantitative and Analytical Techniques
Specialty Grand Challenge
Published on 19 Dec 2025
in Quantitative and Analytical Techniques
Brief Research Report
Published on 05 Dec 2025
in Quantitative and Analytical Techniques
Review
Published on 19 Aug 2024
in Quantitative and Analytical Techniques
Mini Review
Published on 09 May 2024
in Quantitative and Analytical Techniques
Mini Review
Published on 10 Apr 2024
in Quantitative and Analytical Techniques
Mini Review
Published on 16 Jan 2024
in Quantitative and Analytical Techniques
Original Research
Published on 09 Nov 2023
in Quantitative and Analytical Techniques