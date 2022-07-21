george barisas
Colorado State University
Fort Collins, United States
Specialty Chief Editor
Quantitative and Analytical Techniques
University of Valladolid
Valladolid, Spain
Associate Editor
Quantitative and Analytical Techniques
Bingöl University
Bingöl, Türkiye
Associate Editor
Quantitative and Analytical Techniques
University of Valladolid
Valladolid, Spain
Associate Editor
Quantitative and Analytical Techniques
University of Colorado Colorado Springs
Colorado Springs, United States
Associate Editor
Quantitative and Analytical Techniques
Baylor College of Medicine
Houston, United States
Associate Editor
Quantitative and Analytical Techniques
Pusan National University
Busan, Republic of Korea
Associate Editor
Quantitative and Analytical Techniques
Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University
Srinagar, India
Associate Editor
Quantitative and Analytical Techniques
University of Pavia
Pavia, Italy
Associate Editor
Quantitative and Analytical Techniques
Institut Pasteur
Paris, France
Associate Editor
Quantitative and Analytical Techniques
Center For Physical Sciences And Technology (CPST)
Vilnius, Lithuania
Associate Editor
Quantitative and Analytical Techniques
Palacký University, Olomouc
Olomouc, Czechia
Associate Editor
Quantitative and Analytical Techniques
National Institute of Standards and Technology (NIST)
Gaithersburg, United States
Associate Editor
Quantitative and Analytical Techniques
Tel Aviv University
Tel Aviv, Israel
Associate Editor
Quantitative and Analytical Techniques