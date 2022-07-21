ana maria da costa ferreira
University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Specialty Chief Editor
Structure, Spectroscopy & Imaging
Juiz de Fora Federal University
Juiz de Fora, Brazil
Associate Editor
Structure, Spectroscopy & Imaging
University of Rome Tor Vergata
Roma, Italy
Associate Editor
Structure, Spectroscopy & Imaging
University of Warsaw
Warsaw, Poland
Associate Editor
Structure, Spectroscopy & Imaging
University of Windsor
Windsor, Canada
Associate Editor
Structure, Spectroscopy & Imaging
Colorado School of Mines
Golden, United States
Associate Editor
Structure, Spectroscopy & Imaging
Binghamton University
Binghamton, United States
Associate Editor
Structure, Spectroscopy & Imaging
Syracuse University
Syracuse, United States
Associate Editor
Structure, Spectroscopy & Imaging
Oregon Health & Science University
Portland, Oregon, United States
Associate Editor
Structure, Spectroscopy & Imaging
Bach Institute of Biochemistry, Research Center of Biotechnology of the Russian Academy of Sciences
Moscow, Russia
Associate Editor
Structure, Spectroscopy & Imaging
Stony Brook University
Stony Brook, United States
Associate Editor
Structure, Spectroscopy & Imaging
Roosevelt University
Chicago, United States
Associate Editor
Structure, Spectroscopy & Imaging
The University of Texas at El Paso
El Paso, United States
Associate Editor
Structure, Spectroscopy & Imaging