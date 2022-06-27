diego barletta
Department of Industrial Engineering, University of Salerno
Fisciano, Italy
Community Reviewer
Computational Methods in Chemical Engineering
Department of Industrial Engineering, University of Salerno
Fisciano, Italy
Community Reviewer
Computational Methods in Chemical Engineering
Federal University of Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, Brazil
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Environmental Chemical Engineering
Shandong University of Science and Technology
Qingdao, China
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Separation Processes
Nanyang Technological University
Singapore, Singapore
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Microfluidic Engineering and Process Intensification
University of Technology Malaysia
Johor Bahru, Malaysia
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Materials Process Engineering
The University of Manchester
Manchester, United Kingdom
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Materials Process Engineering
Yeungnam University
Gyeongsan, Republic of Korea
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Chemical Reaction Engineering
Technical University of Denmark
Kongens Lyngby, Denmark
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Separation Processes
University of Salamanca
Salamanca, Spain
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Separation Processes
Indian Institutes of Technology (IIT)
New Delhi, India
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Separation Processes
Cranfield University
Cranfield, United Kingdom
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Microfluidic Engineering and Process Intensification
Faculty of Chemistry, University of Seville
Seville, Spain
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Chemical Reaction Engineering
Associated Laboratory for Green Chemistry, Faculty of Sciences and Technology, New University of Lisbon
Caparica, Portugal
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Chemical Reaction Engineering
University of Guanajuato
Guanajuato, Mexico
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Computational Methods in Chemical Engineering
East China University of Science and Technology
Shanghai, China
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Sustainable Process Engineering
Department of Applied Chemistry, Faculty of Engineering & Technology, Aligarh Muslim University
Aligarh, India
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Separation Processes