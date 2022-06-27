fengqi you
Cornell University
Ithaca, United States
Field Chief Editor
Frontiers in Chemical Engineering
National University of Singapore
Singapore, Singapore
Specialty Chief Editor
Sustainable Process Engineering
Chalmers University of Technology
Göteborg, Sweden
Specialty Chief Editor
Mixing and Particle Technology
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Specialty Chief Editor
Chemical Reaction Engineering
Université de Lorraine
Nancy, France
Specialty Chief Editor
Separation Processes
Dalian University of Technology
Dalian, China
Specialty Chief Editor
Catalytic Engineering
University of Adelaide
Adelaide, Australia
Specialty Chief Editor
Microfluidic Engineering and Process Intensification
University College London
London, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Electrochemical Engineering
Autonomous University of Barcelona
Barcelona, Spain
Specialty Chief Editor
Environmental Chemical Engineering
University of Surrey
Guildford, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Materials Process Engineering
The Ohio State University
Columbus, United States
Specialty Chief Editor
Biochemical Engineering
Helmholtz Centre for Materials and Coastal Research (HZG)
Geesthacht, Germany
Specialty Chief Editor
Surface and Interface Engineering
Jordan University of Science and Technology
Irbid, Jordan
Associate Editor
Sustainable Process Engineering
Virginia Tech
Blacksburg, United States
Associate Editor
Computational Methods in Chemical Engineering
Sharif University of Technology
Tehran, Iran
Associate Editor
Computational Methods in Chemical Engineering
Hamad bin Khalifa University
Doha, Qatar
Associate Editor
Computational Methods in Chemical Engineering