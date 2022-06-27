yasser refaat abdel-fattah
Ministry of Scientific Research
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Biochemical Engineering
Ministry of Scientific Research
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Biochemical Engineering
Georgia Institute of Technology
Atlanta, United States
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Biochemical Engineering
University of Antwerp
Antwerp, Belgium
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Biochemical Engineering
Université Catholique de Louvain
Louvain-la-Neuve, Belgium
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Biochemical Engineering
University of Education Lahore
Lahore, Pakistan
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Biochemical Engineering
National Institute for Biotechnology and Genetic Engineering (Pakistan)
Faisalabad, Pakistan
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Biochemical Engineering
Auburn University
Auburn, United States
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Biochemical Engineering
National Institute for Biotechnology and Genetic Engineering (Pakistan)
Faisalabad, Pakistan
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Biochemical Engineering
Fujian Key Laboratory of Integrative Medicine on Geriatrics, Fujian University of Traditional Chinese Medicine
Fuzhou, China
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Biochemical Engineering
Huaiyin Institute of Technology
Huaiyin, China
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Biochemical Engineering
Yasouj University
Boyer-Ahmad Province, Iran
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Biochemical Engineering
Berkeley Lab (DOE)
Berkeley, United States
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Biochemical Engineering
University of Oklahoma
Norman, United States
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Biochemical Engineering
Berkeley Lab (DOE)
Berkeley, United States
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Biochemical Engineering
University of Illinois at Urbana-Champaign
Champaign, United States
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Biochemical Engineering
Purdue University
West Lafayette, United States
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