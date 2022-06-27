shang-tian yang
The Ohio State University
Columbus, United States
Specialty Chief Editor
Biochemical Engineering
Federal University of Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, Brazil
Associate Editor
Biochemical Engineering
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica, Politecnico di Bari
Bari, Italy
Associate Editor
Biochemical Engineering
Nanjing Normal University
Nanjing, China
Associate Editor
Biochemical Engineering
Bristol Myers Squibb (United States)
New York, United States
Associate Editor
Biochemical Engineering
Engineering Biology Research Center, Kobe University
Kobe, Japan
Associate Editor
Biochemical Engineering
Government College University, Faisalabad
Faisalabad, Pakistan
Associate Editor
Biochemical Engineering
Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)
Daejeon, Republic of Korea
Associate Editor
Biochemical Engineering
Gyeongsang National University
Jinju, Republic of Korea
Associate Editor
Biochemical Engineering
University College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Biochemical Engineering
Laboratory of Biochemical Engineering and Environmental Technology, Department of Chemical Engineering, University of Patras
Patras, Greece
Associate Editor
Biochemical Engineering
Jiangxi Agricultural University
Nanchang, China
Associate Editor
Biochemical Engineering
Florida State University
Tallahassee, United States
Associate Editor
Biochemical Engineering
University of Alabama at Birmingham
Birmingham, United States
Associate Editor
Biochemical Engineering
University of Illinois at Urbana-Champaign
Champaign, United States
Associate Editor
Biochemical Engineering
Auburn University
Auburn, United States
Associate Editor
Biochemical Engineering