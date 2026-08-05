Original Research
Published on 05 Aug 2026
Nitric acid oxidation of kerogen in atmospheric and pressurized systems – basis for the Kerox process
in Chemical Reaction Engineering
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Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Chemical Reaction Engineering
Original Research
Accepted on 29 Jul 2026
in Chemical Reaction Engineering
Original Research
Published on 25 Jun 2026
in Chemical Reaction Engineering
Original Research
Published on 01 Jun 2026
in Chemical Reaction Engineering
Original Research
Published on 20 Apr 2026
in Chemical Reaction Engineering
Original Research
Published on 30 Mar 2026
in Chemical Reaction Engineering
Perspective
Published on 21 Oct 2024
in Chemical Reaction Engineering
Editorial
Published on 18 Mar 2024
in Chemical Reaction Engineering
Original Research
Published on 09 Feb 2024
in Chemical Reaction Engineering
Original Research
Published on 06 Feb 2024
in Chemical Reaction Engineering
Original Research
Published on 10 Feb 2023
in Chemical Reaction Engineering
Original Research
Published on 15 Nov 2022
in Chemical Reaction Engineering
Mini Review
Published on 01 Nov 2022
in Chemical Reaction Engineering
Original Research
Published on 25 Oct 2022
in Chemical Reaction Engineering
Editorial
Published on 20 Sep 2022
in Chemical Reaction Engineering
Editorial
Published on 04 May 2022
in Chemical Reaction Engineering
Editorial
Published on 01 Mar 2022
in Chemical Reaction Engineering
Original Research
Published on 28 Feb 2022
in Chemical Reaction Engineering
Review
Published on 17 Jan 2022
in Chemical Reaction Engineering
Mini Review
Published on 24 Dec 2021
in Chemical Reaction Engineering
Review
Published on 02 Dec 2021
in Chemical Reaction Engineering
Original Research
Published on 01 Dec 2021
in Chemical Reaction Engineering
Original Research
Published on 11 Nov 2021
in Chemical Reaction Engineering
Mini Review
Published on 21 Oct 2021
in Chemical Reaction Engineering