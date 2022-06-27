carlos r. apesteguía
National University of Littoral
Santa Fe, Argentina
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Chemical Reaction Engineering
National University of Littoral
Santa Fe, Argentina
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Chemical Reaction Engineering
Federal University of São Carlos
São Carlos, Brazil
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Chemical Reaction Engineering
Queensland University of Technology
Brisbane, Australia
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Chemical Reaction Engineering
Institut national des sciences appliquées de Rouen
Saint-Étienne-du-Rouvray, France
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Chemical Reaction Engineering
Shiraz University
Shiraz, Iran
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Chemical Reaction Engineering
University of Naples Federico II
Naples, Italy
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Chemical Reaction Engineering
North Carolina Agricultural and Technical State University
Greensboro, United States
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Chemical Reaction Engineering
Curtin University
Perth, Australia
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Chemical Reaction Engineering
Université de Rouen
Mont-Saint-Aignan, France
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Chemical Reaction Engineering
Henan University of Technology
Zhengzhou, China
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Chemical Reaction Engineering
Zhengzhou University
Zhengzhou, China
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Chemical Reaction Engineering
Department of Chemical, Materials and Production Engineering, Polytechnic and Basic Sciences School, University of Naples Federico IIUniversity of Naples Federico II
Napoli, Italy
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Chemical Reaction Engineering
Marche Polytechnic University
Ancona, Italy
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Chemical Reaction Engineering
University of Salerno
Fisciano, Italy
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Chemical Reaction Engineering
IMDEA Energy Institute
Móstoles, Spain
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Chemical Reaction Engineering
Department of Chemical, Materials and Production Engineering, Polytechnic and Basic Sciences School, University of Naples Federico IIUniversity of Naples Federico II
Napoli, Italy
Community Reviewer
Chemical Reaction Engineering