martino di serio
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Specialty Chief Editor
Chemical Reaction Engineering
URD ABI - AgroParisTech Innovation
Pomacle, France
Associate Editor
Chemical Reaction Engineering
Federal University of Ceara
Fortaleza, Brazil
Associate Editor
Chemical Reaction Engineering
Tezpur University
Tezpur, India
Associate Editor
Chemical Reaction Engineering
Queensland University of Technology
Brisbane, Australia
Associate Editor
Chemical Reaction Engineering
Santa Catarina State University
Florianopolis, Brazil
Associate Editor
Chemical Reaction Engineering
Royal Institute of Technology
Stockholm, Sweden
Associate Editor
Chemical Reaction Engineering
Polytechnic University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Chemical Reaction Engineering
Faculty of Science and Engineering, Åbo Akademi University
Turku, Finland
Associate Editor
Chemical Reaction Engineering
Department of Industrial Engineering, University of Salerno
Fisciano, Italy
Associate Editor
Chemical Reaction Engineering
Faculty of Science and Engineering, Åbo Akademi University
Turku, Finland
Associate Editor
Chemical Reaction Engineering
UMR5256 Institut de Recherches sur la Catalyse et l'Environnement de Lyon (IRCELYON)
Villeurbanne, France
Associate Editor
Chemical Reaction Engineering
Federal University of Ceara
Fortaleza, Brazil
Associate Editor
Chemical Reaction Engineering
Department of Industrial Engineering, University of Salerno
Fisciano, Italy
Associate Editor
Chemical Reaction Engineering
University of Trento
Trento, Italy
Associate Editor
Chemical Reaction Engineering
Department of Translational Medical Sciences, University of Naples Federico II; Center for Basic and Clinical Immunology Research (CISI), University of Naples Federico II, 80131 Naples, Italy
Naples, Italy
Associate Editor
Chemical Reaction Engineering