fengqi you
Cornell University
Ithaca, United States
Specialty Chief Editor
Computational Methods in Chemical Engineering
Virginia Tech
Blacksburg, United States
Associate Editor
Computational Methods in Chemical Engineering
Sharif University of Technology
Tehran, Iran
Associate Editor
Computational Methods in Chemical Engineering
Hamad bin Khalifa University
Doha, Qatar
Associate Editor
Computational Methods in Chemical Engineering
Polytechnic University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Computational Methods in Chemical Engineering
Purdue University
West Lafayette, United States
Associate Editor
Computational Methods in Chemical Engineering
University of Padua
Padua, Italy
Associate Editor
Computational Methods in Chemical Engineering
East China University of Science and Technology
Shanghai, China
Associate Editor
Computational Methods in Chemical Engineering
University of Surrey
Guildford, United Kingdom
Associate Editor
Computational Methods in Chemical Engineering
Polytechnic University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Computational Methods in Chemical Engineering
China University of Petroleum, Beijing
Beijing, China
Associate Editor
Computational Methods in Chemical Engineering
East China University of Science and Technology
Shanghai, China
Associate Editor
Computational Methods in Chemical Engineering
Wayne State University
Detroit, United States
Associate Editor
Computational Methods in Chemical Engineering
University of Waterloo
Waterloo, Canada
Associate Editor
Computational Methods in Chemical Engineering
Sociedad Española de Química Industrial - SEQUI
Barcelona, Spain
Associate Editor
Computational Methods in Chemical Engineering
École Polytechnique Fédérale de Lausanne
Sion, Switzerland
Associate Editor
Computational Methods in Chemical Engineering