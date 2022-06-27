paul shearing
University College London
London, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Electrochemical Engineering
Centre for Electrochemical Technologies
San Sebastian, Spain
Associate Editor
Electrochemical Engineering
Grenoble Institute of Technology
Grenoble, France
Associate Editor
Electrochemical Engineering
Norwegian University of Science and Technology
Trondheim, Norway
Associate Editor
Electrochemical Engineering
University of Edinburgh
Edinburgh, United Kingdom
Associate Editor
Electrochemical Engineering
Imperial College London
London, United Kingdom
Associate Editor
Electrochemical Engineering
Princeton University
Princeton, United States
Associate Editor
Electrochemical Engineering
National Physical Laboratory
Teddington, United Kingdom
Associate Editor
Electrochemical Engineering
University of Birmingham
Birmingham, United Kingdom
Associate Editor
Electrochemical Engineering
University of Warwick
Coventry, United Kingdom
Associate Editor
Electrochemical Engineering
Department of Engineering Science, Mathematical, Physical and Life Sciences Division, University of Oxford
Oxford, United Kingdom
Associate Editor
Electrochemical Engineering
Indian Institute of Technology Bombay
Mumbai, India
Associate Editor
Electrochemical Engineering
Polytechnic University of Turin
Turin, Italy
Associate Editor
Electrochemical Engineering
University of Strathclyde
Glasgow, United Kingdom
Associate Editor
Electrochemical Engineering
Aarhus University
Aarhus, Denmark
Associate Editor
Electrochemical Engineering
King Fahd University of Petroleum and Minerals (KFUPM), Interdisciplinary Research Center for Advanced Materials
Dhahran, Saudi Arabia
Associate Editor
Electrochemical Engineering