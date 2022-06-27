arunava agarwala
Malda College
Malda, India
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Environmental Chemical Engineering
Malda College
Malda, India
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Environmental Chemical Engineering
Department of Chemistry, Faculty of Science, Assiut University
Asyut, Egypt
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Environmental Chemical Engineering
Faculty of Chemical Engineering, Universiti Teknologi MARA
Shah Alam, Malaysia
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Environmental Chemical Engineering
Hooghly Mohsin College
Hooghly, India
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Environmental Chemical Engineering
University of British Columbia
Vancouver, Canada
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Environmental Chemical Engineering
University of Nigeria, Nsukka
Nsukka, Nigeria
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Environmental Chemical Engineering
Democritus University of Thrace
Komotini, Greece
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Environmental Chemical Engineering
Department of Industrial Chemistry, Faculty of Applied Science, Hajjah University
Hajjah, Yemen
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Environmental Chemical Engineering
University of Technology, Iraq
Baghdad, Iraq
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Environmental Chemical Engineering
University of Minho
Braga, Portugal
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Environmental Chemical Engineering
University of Benin
Benin, Nigeria
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Environmental Chemical Engineering
University of Tabriz
Tabriz, Iran
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Environmental Chemical Engineering
Guru Ghasidas Vishwavidyalaya
Bilaspur, India
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Environmental Chemical Engineering
Independent researcher
Schenectady, United States
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Environmental Chemical Engineering
Water Research Institute, Department of Earth System Sciences and Technologies for the Environment, National Research Council (CNR)
Rome, Italy
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Environmental Chemical Engineering
Universidade Federal de São João del-Rei
São João del Rei, Brazil
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Environmental Chemical Engineering