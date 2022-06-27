antoni sánchez
Autonomous University of Barcelona
Barcelona, Spain
Specialty Chief Editor
Environmental Chemical Engineering
New York University Abu Dhabi
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Associate Editor
Environmental Chemical Engineering
Jiangsu University
Zhenjiang, China
Associate Editor
Environmental Chemical Engineering
National Research Council (CNR)
Roma, Italy
Associate Editor
Environmental Chemical Engineering
Institute of Chemical Engineering Sciences, Foundation for Research and Technology, Hellas
Patras, Greece
Associate Editor
Environmental Chemical Engineering
University of Barcelona
Barcelona, Spain
Associate Editor
Environmental Chemical Engineering
Cranfield University
Cranfield, United Kingdom
Associate Editor
Environmental Chemical Engineering
Department of Chemical, Biological and Environmental Engineering, Faculty of Sciences, Autonomous University of Barcelona
Barcelona, Spain
Associate Editor
Environmental Chemical Engineering
University of Verona
Verona, Italy
Associate Editor
Environmental Chemical Engineering
IIMT University
Meerut, India
Associate Editor
Environmental Chemical Engineering
Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA Lyon)
Villeurbanne, France
Associate Editor
Environmental Chemical Engineering
Centro de Biotecnologia e Química Fina, Escola Superior de Biotecnologia, Universidade Católica Portuguesa
Porto, Portugal
Associate Editor
Environmental Chemical Engineering
University of Galway
Galway, Ireland
Associate Editor
Environmental Chemical Engineering
Chemical Engineering Department, Jadavpur University
Kolkata, India
Associate Editor
Environmental Chemical Engineering
Autonomous University of Madrid
Madrid, Spain
Associate Editor
Environmental Chemical Engineering
University of Minho
Braga, Portugal
Associate Editor
Environmental Chemical Engineering