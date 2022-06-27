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The Zero-Waste Paradigm: Sustainable Engineering for Water and Wastewater Treatment, Resource Recovery, and Circular Economies
- Prabhat Kumar Patel
- Deeptimayee Pal
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