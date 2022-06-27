rufat abiev
Saint Petersburg State Institute of Technology
Saint Petersburg, Russia
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Microfluidic Engineering and Process Intensification
Saint Petersburg State Institute of Technology
Saint Petersburg, Russia
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Microfluidic Engineering and Process Intensification
NS Kurnakova Institute of General and Inorganic Chemistry (RAS)
Moscow, Russia
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Microfluidic Engineering and Process Intensification
Kyoto University
Kyoto, Japan
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Microfluidic Engineering and Process Intensification
University of Ljubljana
Ljubljana, Slovenia
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Microfluidic Engineering and Process Intensification
Indian Institute of Technology Tirupati
Tirupati, India
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Microfluidic Engineering and Process Intensification
Indian Institute of Technology Kharagpur
Kharagpur, India
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Microfluidic Engineering and Process Intensification
Durham University
Durham, United Kingdom
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Microfluidic Engineering and Process Intensification
Federal University of Santa Maria
Santa Maria, Brazil
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Microfluidic Engineering and Process Intensification
Loughborough University
Loughborough, United Kingdom
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Microfluidic Engineering and Process Intensification
Université de Lorraine
Nancy, France
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Microfluidic Engineering and Process Intensification
Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Dalian, China
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Microfluidic Engineering and Process Intensification
Nanjing Forestry University
Nanjing, China
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Microfluidic Engineering and Process Intensification
University of Bari Aldo Moro
Bari, Italy
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Microfluidic Engineering and Process Intensification
Centre of Technological Resources in Chemistry (CERTECH)
Seneffe, Belgium
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Microfluidic Engineering and Process Intensification
University of Bath
Bath, United Kingdom
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Microfluidic Engineering and Process Intensification
University of Twente
Enschede, Netherlands
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Microfluidic Engineering and Process Intensification