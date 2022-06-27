ankit agarwal
Vertex Pharmaceuticals (United States)
Boston, United States
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Mixing and Particle Technology
Vertex Pharmaceuticals (United States)
Boston, United States
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Mixing and Particle Technology
Prairie View A&M University
Prairie View, United States
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Mixing and Particle Technology
University of California, Merced
Merced, United States
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Mixing and Particle Technology
Bristol Myers Squibb (United States)
New York, United States
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Facultad de Ciencias, Universidad de Cádiz
Cádiz, Spain
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Mixing and Particle Technology
University of Leeds
Leeds, United Kingdom
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Mixing and Particle Technology
Framatome
Courbevoie, France
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Mixing and Particle Technology
University of Surrey
Guildford, United Kingdom
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Mixing and Particle Technology
Applied Materials (United States)
Santa Clara, United States
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Mixing and Particle Technology
Chevron Phillips Chemical Company LLC
The Woodlands, United States
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Tohoku University
Sendai, Japan
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Particulate Solid Research, Inc.
Chicago, United States
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Alcon Laboratories
Forth Worth, United States
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University of Florida
Gainesville, United States
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Other
Karlstad, Sweden
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DuPont (United States)
Wilmington, United States
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