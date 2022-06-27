j paul chen
National University of Singapore
Singapore, Singapore
Specialty Chief Editor
Sustainable Process Engineering
Jordan University of Science and Technology
Irbid, Jordan
Associate Editor
Sustainable Process Engineering
University of Lincoln
Lincoln, United Kingdom
Associate Editor
Sustainable Process Engineering
Other
Beijing, China
Associate Editor
Sustainable Process Engineering
Korea Maritime and Ocean University
Yeongdo District, Republic of Korea
Associate Editor
Sustainable Process Engineering
Dow Benelux (Netherlands)
Terneuzen, Netherlands
Associate Editor
Sustainable Process Engineering
University of Malaysia Sarawak
Kota Samarahan, Malaysia
Associate Editor
Sustainable Process Engineering
Ghent University
Ghent, Belgium
Associate Editor
Sustainable Process Engineering
Shenzhen University
Shenzhen, China
Associate Editor
Sustainable Process Engineering