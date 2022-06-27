reiner grundmann
University of Nottingham
Nottingham, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Climate and Decision Making
University of Leeds
Leeds, United Kingdom
Associate Editor
Climate and Decision Making
University of Exeter
Exeter, United Kingdom
Associate Editor
Climate and Decision Making
University of Colorado Boulder
Boulder, United States
Associate Editor
Climate and Decision Making
University of Massachusetts Amherst
Amherst, United States
Associate Editor
Climate and Decision Making
University of Oslo
Oslo, Norway
Associate Editor
Climate and Decision Making
Chatham University
Pittsburgh, United States
Associate Editor
Climate and Decision Making
Environment and Climate Change Canada
Toronto, Canada
Associate Editor
Climate and Decision Making
University of Pisa
Pisa, Italy
Associate Editor
Climate and Decision Making
Constructor University
Bremen, Germany
Associate Editor
Climate and Decision Making