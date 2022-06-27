matthew collins
University of Exeter
Exeter, United Kingdom
Field Chief Editor
Frontiers in Climate
University College London
London, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Climate Risk Management
Texas A&M University System
College Station, United States
Specialty Chief Editor
Climate Action
University of Waterloo
Waterloo, Canada
Specialty Chief Editor
Climate and Health
University of Nottingham
Nottingham, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Climate and Decision Making
Flinders University
Adelaide, Australia
Specialty Chief Editor
Climate, Ecology and People
Centre Scientifique de Monaco
Monaco, Monaco
Specialty Chief Editor
Climate and Economics
Clarkson University
Potsdam, United States
Specialty Chief Editor
Carbon Dioxide Removal
Indiana University
Bloomington, United States
Specialty Chief Editor
Climate Detection and Attribution
University of Bristol
Bristol, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Climate Law and Policy
Pacific Marine Environmental Laboratory, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)
Seattle, United States
Specialty Chief Editor
Climate Detection and Attribution
University of Padua
Padua, Italy
Specialty Chief Editor
Carbon Dioxide Removal
Hiroshima University
Hiroshima, Japan
Specialty Chief Editor
Climate Adaptation
Fudan University
Shanghai, China
Specialty Chief Editor
Climate Monitoring
CIESIN, Columbia Climate School, Columbia University
Palisades, NY, United States
Specialty Chief Editor
Climate Mobility