matthew collins
University of Exeter
Exeter, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Predictions and Projections
National Institute of Space Research (INPE)
São José dos Campos, Brazil
Associate Editor
Predictions and Projections
University of Hyderabad
Hyderabad, India
Associate Editor
Predictions and Projections
University of Oxford
Oxford, United Kingdom
Associate Editor
Predictions and Projections
Institute of Atmospheric Physics, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Beijing, China
Associate Editor
Predictions and Projections
Universidad de la República
Montevideo, Uruguay
Associate Editor
Predictions and Projections
National Atmospheric Research Laboratory
Pākāla, India
Associate Editor
Predictions and Projections
Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC)
Yokosuka, Japan
Associate Editor
Predictions and Projections
Fluminense Federal University
Niterói, Brazil
Associate Editor
Predictions and Projections
Ocean Modeling and Data Assimilation Division, Fondazione Centro euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici - CMCC
Bologna, Italy
Associate Editor
Predictions and Projections
University of Arizona
Tucson, United States
Associate Editor
Predictions and Projections
European Central Bank
Frankfurt am Main, Germany
Associate Editor
Predictions and Projections
Institute of Atmospheric Sciences and Climate, Department of Earth System Sciences and Technologies for the Environment, National Research Council (CNR)
Bologna, Italy
Associate Editor
Predictions and Projections
Institute of Atmospheric Sciences and Climate, Department of Earth System Sciences and Technologies for the Environment, National Research Council (CNR)
Bologna, Italy
Associate Editor
Predictions and Projections
National Center for Atmospheric Research (UCAR)
Boulder, United States
Associate Editor
Predictions and Projections
King Abdullah University of Science and Technology
Thuwal, Saudi Arabia
Associate Editor
Predictions and Projections