Original Research
Published on 27 May 2025
Effects of rare-earth element yttrium (Y) on the solid-particle erosion resistance of AlCrFeNi medium-entropy alloy at ambient and elevated temperatures
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Original Research
Published on 27 May 2025
Editorial
Published on 04 Mar 2025
Original Research
Published on 21 Feb 2025
Original Research
Published on 06 Feb 2025
Original Research
Published on 31 Jan 2025
Original Research
Published on 12 Nov 2024
Original Research
Published on 07 Nov 2024
Review
Published on 21 Aug 2024
Review
Published on 11 Jul 2024
Mini Review
Published on 03 Jul 2024
Mini Review
Published on 02 May 2024
Brief Research Report
Published on 12 Apr 2024
Original Research
Published on 08 Jan 2024
Field Grand Challenge
Published on 03 Apr 2023