Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
Understanding Never Events: Developing an ecologically valid behavioural test for left-right confusion during surgery
in Cognition and Movement
- 147 views
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in Cognition and Movement
Original Research
Accepted on 22 Jul 2026
in Cognition and Movement
Original Research
Published on 22 Jun 2026
in Cognition and Movement
Editorial
Published on 07 May 2026
in Cognition and Movement
Original Research
Published on 01 Apr 2026
in Cognition and Movement
Original Research
Published on 22 Aug 2025
in Cognition and Movement
Review
Published on 18 Feb 2025
in Cognition and Movement
Editorial
Published on 28 Nov 2024
in Cognition and Movement
Original Research
Published on 30 Oct 2024
in Cognition and Movement
Original Research
Published on 26 Aug 2024
in Cognition and Movement
Clinical Trial
Published on 15 Aug 2024
in Cognition and Movement
Original Research
Published on 12 Aug 2024
in Cognition and Movement
Hypothesis and Theory
Published on 01 Aug 2024
in Cognition and Movement
Original Research
Published on 23 Jul 2024
in Cognition and Movement
Perspective
Published on 18 Jul 2024
in Cognition and Movement
Perspective
Published on 13 Jun 2024
in Cognition and Movement
Original Research
Published on 27 May 2024
in Cognition and Movement
Original Research
Published on 20 May 2024
in Cognition and Movement
Original Research
Published on 10 May 2024
in Cognition and Movement
Original Research
Published on 09 May 2024
in Cognition and Movement
Original Research
Published on 02 May 2024
in Cognition and Movement
Review
Published on 05 Apr 2024
in Cognition and Movement
Systematic Review
Published on 04 Apr 2024
in Cognition and Movement
Original Research
Published on 06 Mar 2024
in Cognition and Movement