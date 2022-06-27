nadine abbas
Lebanese American University
Beirut, Lebanon
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Aerial and Space Networks
Lebanese American University
Beirut, Lebanon
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Aerial and Space Networks
Huawei (Sweden)
Stockholm, Sweden
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Aerial and Space Networks
ST Engineering iDirect
Sint-Niklaas, Belgium
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Aerial and Space Networks
University of Tripoli
Tripoli, Libya
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Aerial and Space Networks
University of Derby
Derby, United Kingdom
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Aerial and Space Networks
National University of Defense Technology
Changsha, China
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Aerial and Space Networks
University of Science and Technology Houari Boumediene
Bab Ezzouar, Algeria
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Aerial and Space Networks
United Arab Emirates University
Al-Ain, United Arab Emirates
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Aerial and Space Networks
Technical University Dresden
Dresden, Germany
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Aerial and Space Networks
UMR5505 Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT)
Toulouse, France
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Aerial and Space Networks
Czech Technical University in Prague
Prague 6, Czechia
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Aerial and Space Networks
Muroran Institute of Technology
Muroran, Japan
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Aerial and Space Networks
COMSATS University Islamabad, Attock
Attock, Pakistan
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Aerial and Space Networks
Aalborg University
Aalborg, Denmark
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Aerial and Space Networks
Polytechnic University of Tirana
Tirana, Albania
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Aerial and Space Networks
University of Laghouat
Laghouat, Algeria
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Aerial and Space Networks