ioannis krikidis
University of Cyprus
Nicosia, Cyprus
Field Chief Editor
Frontiers in Communications and Networks
University of Oulu
Oulu, Finland
Specialty Chief Editor
Data Science for Communications
King Fahd University of Petroleum and Minerals
Dhahran, Saudi Arabia
Specialty Chief Editor
Wireless Communications
Université du Québec à Montréal
Montreal, Canada
Specialty Chief Editor
Networks
University of Glasgow
Glasgow, United Kingdom
Specialty Chief Editor
IoT and Sensor Networks
Technical University of Berlin
Berlin, Germany
Specialty Chief Editor
Antennas and Microwave Theory
The University of Sydney
Darlington, Australia
Specialty Chief Editor
Signal Processing for Communications
National and Kapodistrian University of Athens
Athens, Greece
Specialty Chief Editor
Aerial and Space Networks
Indian Institute of Science (IISc)
Bangalore, India
Specialty Chief Editor
Communications Theory
Cardiff University
Cardiff, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Security, Privacy and Authentication
Arizona State University
Tempe, United States
Specialty Chief Editor
Smart Grid Communications
Roma Tre University
Rome, Italy
Specialty Chief Editor
Optical Communications and Networks
University of Victoria
Victoria, Canada
Specialty Chief Editor
Wireless Communications
School of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, University Technology Malaysia
Skudai, Malaysia
Associate Editor
IoT and Sensor Networks
University of Piraeus
Piraeus, Greece
Associate Editor
Wireless Communications
State University of Londrina
Londrina, Brazil
Associate Editor
IoT and Sensor Networks