sauro succi
Italian Institute of Technology (IIT)
Genova, Italy
Specialty Chief Editor
Complex Physical Systems
Universitat Politecnica de Catalunya
Barcelona, Spain
Associate Editor
Complex Physical Systems
University of Lisbon
Lisbon, Portugal
Associate Editor
Complex Physical Systems
Xi'an Jiaotong University
Xi'an, China
Associate Editor
Complex Physical Systems
University of Debrecen
Debrecen, Hungary
Associate Editor
Complex Physical Systems
National Research Council (CNR)
Roma, Italy
Associate Editor
Complex Physical Systems
Institute for Cross-Disciplinary Physics and Complex Systems, IFISC
Palma, Spain
Associate Editor
Complex Physical Systems
Roma Tre University
Rome, Italy
Associate Editor
Complex Physical Systems
Roma Tre University
Rome, Italy
Associate Editor
Complex Physical Systems
Binghamton University
Binghamton, United States
Associate Editor
Complex Physical Systems
University of São Paulo
São Paulo, Brazil
Associate Editor
Complex Physical Systems
Institute for Plasma Science and Technology, Department of Physical Sciences and Technologies of Matter, National Research Council (CNR)
Bari, Italy
Associate Editor
Complex Physical Systems
Institute for Calculation Applications Mauro Picone, Department of Engineering, ICT and Technology for Energy and Transport, National Research Council (CNR)
Rome, Italy
Associate Editor
Complex Physical Systems
University of Nottingham Malaysia Campus
Semenyih, Malaysia
Associate Editor
Complex Physical Systems